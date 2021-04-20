Süper Lig’de maçların başlama saatleri değişti

Süper Lig'in 37, 38 ve 39. haftalarında oynanacak karşılaşmaların başlama saatinde değişikliğe gidildi.

İHA
20 Nisan 2021 Salı, 15:54
Süper Lig’de maçların başlama saatleri değişti
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Süper Lig’in 37, 38 ve 39. haftalarında saat 19.00’da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00’da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti.

Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30’da çalacak.


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