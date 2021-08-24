Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig’de yeni sezonun ilk 2 haftası geride kalırken 2021-22 sezonun şampiyonluk oranları güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 13:39
Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti
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Süper Lig’de 2021-22 sezonunda dün oynanan karşılaşmalarla birlikte 2. hafta tamamlandı.

Ligin yeni ekiplerinden Altay, averajla ilk sırada yer aldı. İzmir ekibi ilk hafta sahasında Kayserispor’u, cumartesi günü ise Alanyaspor’u mağlup etmişti.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Geride kalan iki haftanın ardından İddaa’da şampiyonluk oranları değişti:

YENİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.95 

Beşiktaş: 3.10

Galatasaray: 3.40

Trabzonspor: 3.75 

ESKİ ORANLAR

3.00 - Beşiktaş

3.00 - Fenerbahçe

3.50 - Galatasaray

4.20 - Trabzonspor


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