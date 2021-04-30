Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Final turuna girilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Beşiktaş'ın oranı 1.10 olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 14:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Beşiktaş, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'ten 5'e çıkardı. Sergen Yalçın'ın ekibi kalan 4 maçta 7 puan toplaması halinde 16. şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi;

  • Beşiktaş: 1.10
  • Fenerbahçe: 5.50
  • Galatasaray: 9.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

  • Beşiktaş: 1.32
  • Fenerbahçe: 3.00
  • Galatasaray: 8.50

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