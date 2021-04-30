Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Final turuna girilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Beşiktaş'ın oranı 1.10 olarak belirlendi.
Beşiktaş, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'ten 5'e çıkardı. Sergen Yalçın'ın ekibi kalan 4 maçta 7 puan toplaması halinde 16. şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi;
- Beşiktaş: 1.10
- Fenerbahçe: 5.50
- Galatasaray: 9.00
GEÇEN HAFTANIN ORANLARI
- Beşiktaş: 1.32
- Fenerbahçe: 3.00
- Galatasaray: 8.50
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