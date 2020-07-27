Süper Lig'e iz bırakarak veda ettiler
2017-2018 sezonunda sahasındaki 1-1’lik Boluspor maçı sonrası Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor üç sezon sonra küme düştü.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez yükseldiği ve büyük başarılara imza attığı Süper Lig’e veda etti.
SERGEN YALÇIN SONRASI DÜŞÜŞ
Sarı-kırmızılı takım ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile topladığı 24 puanın üzerine ikinci yarı sadece 8 puan toplayarak büyük bir başarısızlığa imza attı. Süper Lig’de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele hakkı kazanan Malatya temsilcisi sonrasında yaşadığı düşüşle ’nereden nereye’ dedirtti.
ÖZDEŞ VE KARAMAN İLAÇ OLAMADI
Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor devre arasında bu isim ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Kemal Özdeş’i getirdi. Yeni Malatyaspor, Özdeş ile büyük bir düşüş yaşadı ve 5 haftada puan yüzü göremedi. Daha sonra göreve gelen Hikmet Karaman’ın da istenileni veremediği sarı kırmızılı takımda bu süreçte 8 puan toplanabildi.
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman döneminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
Malatya ekibi, ilk yarıda topladığı 24 puana rağmen ikinci yarıdaki önlenemez düşüşü ile Süper Lig’e veda etti.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!