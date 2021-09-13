Süper Lig'in 4.haftasında 4 büyüklerin performansı!

13 Eylül 2021 Pazartesi, 13:01

Süper Lig'in 4.haftasında şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. 12 Eylül Pazar günü maçların tamamlanması ile birlikte Süper Lig'de güncel puan tablosu şekillenmeye başladı.

İşte 4.haftada 4 büyüklerin performansları:

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 20.dakikasında Emre Kılınç ile öne geçen sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-1 önde tamamladılar. 62.dakikada Nwakaeme sahne aldı ve beraberliği getiren golü kaydetti. Böylece Galatasaray 2 puan kaybederek 4.haftayı tamamladı.

Sarı-kırmızılar perşembe günü UEFA Avrupa ligi maçında istanbul'da Lazio'yu konuk edecek.

Fenerbahçe Sivasspor'u konuk ettiği mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı. İlk 3 haftayı 3 galibiyetle ve 9 puanla kapatan sarı lacivertliler, Süper Lig’deki ilk puan kaybını Sivasspor karşısında yaşadı ve haftayı 3.olarak kapattı.

Sarı lacivertliler perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig 'in 4. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Michy Batshuayi (2) ve Kevin N'Koudou'dan gelen gollerle 3-0'lık galibiyet kazanan kara kartallar liderlik koltuğuna oturdular.

Kara Kartal, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde evinde Borussia Dortmu ağırlayacak.