Süper Lig'in Pro-Lisanssız teknik direktörleri
Süper Lig'de UEFA Pro Lisans sahibi olmayan 6 teknik adam yer alıyor.
İşte o antrenörler:
FENERBAHÇE: Emre Belözoğlu Yaş: 40
AYTEMİZ ALANYASPOR: Çağdaş Atan Yaş: 41
ATAKAŞ HATAYSPOR: Ömer Erdoğan Yaş: 43
FATİH KARAGÜMRÜK: Francesco Farlioli Yaş: 32
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İlhan Palut Yaş: 44
KASIMPAŞA: Şenol Can Yaş: 38
PRO-LİSANS NEDİR?
UEFA Pro-Lisans, Avrupa futbolunun resmi yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır. Bir Avrupa ülkesinin lig sisteminin en üst düzeyinde bir futbol kulübünü 12 haftadan fazla yönetmek isteyen antrenörler için UEFA Pro Lisansı talep edilmektedir.
TFF yaptığı son açıklamada, UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceğini ve katılımcı sayısının 20'yi geçemeyeceğini bildirmişti.
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