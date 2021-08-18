Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Emre Taşdemir'i transfer etmek istiyor
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, takımın zaman ilerledikçe başarıyı yakalayacağına inandıklarını belirtti.
Önal, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, yeni bir kadro oluşturduklarına işaret etti.
Oyuncuların birbirini tanıması için zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Önal, "Bir adaptasyon süreci geçecek, biz bunu 6 hafta olarak belirledik. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinden sonra mutlaka farklı şeyler olacaktır." diye konuştu.
Önal, sol bek için transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Hepimizin bildiği bir Emre Taşdemir konusu var, bununla alakalı görüşmeler devam ediyor. Tam kesin olarak şu zaman gelecek, bitti, anlaştık diyemiyoruz. Emre gelmezse alternatifler araştırıyoruz. Zaten Türkiye'de sol bek yoğun olan pozisyon değil, sayılı bazı futbolcular var, o yüzden de inşallah o açığımızı kapatacağız."
İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Önal, "İyi de bir performans var, hatta bakın Galatasaray maçında ilk yarı biz gol bekledik, ciddi de bir baskı oldu. Ama dediğim gibi tüm arkadaşlar yeni, bir adaptasyon süreci var, bunun tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah açıklarımızı da kapatarak başarılı bir sürece gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Önal, başarıya inandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öyle Süper Lig şampiyonluğu gibi çok büyük iddialarımız yok, bunu derken de kesinlikle şampiyon olamayız diye bir durum da yok. Küme düşme konusunu asla dilimize bile almıyoruz, aklımızdan bile geçirmiyoruz, inanın öyle bir takım yok. Giresunspor'un başarısız olacağını düşünen insanlar zamanla Giresunspor'un performansını gördükçe bunun olmayacağını anlayacaklardır. Geçen sezonki gibi bir zaman sonra inşallah galip geldiğimiz maç serileri başlayacaktır."
Yurt dışındaki vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Hayat Eve Sığar uygulamasında görünmediği için bilet alımlarında sıkıntı yaşadığını dile getiren Önal, "Gurbetteki vatandaş yurt dışında aşı olduğu için HES programında aşısı görünmüyor. Passolig sistemi de HES programını baz aldığından dolayı orada aşısız görünüyor. Bununla alakalı bir çalışma olacak mı bilmiyorum ama bir çalışma yapılsa iyi olur." ifadelerini kullandı.
Önal, bu durumla ilgili Sağlık Bakanlığı ya da Passolig ile görüşebileceğini ama bunu sadece Giresunspor'un değil Türkiye Futbol Federasyonunun yapması gerektiğini ifade ederek, şu anda memleketlerinde tatilde olan birçok gurbetçi vatandaşın Giresunspor'un maçlarını stattan izleyemediğini söyledi.
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