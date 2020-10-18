Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 başlıyor

2008 yılından bu yana etki odaklı seçkisiyle izleyiciyi dönüşüm için harekete davet eden Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemde gezegenin değişim çağrısına kulak vermek üzere 19-22 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da Pera Müzesi’nde, 1-6 Aralık tarihlerinde ise Surdurulebiliryasam.tv’de tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 13:45
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 başlıyor
Abone Ol google-news

SYFF2020 seçkisi, sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olduğunu; iyi olmamız için mevsimin, havanın, suyun, toprağın, yabanın, çiftçinin, tohumun, ormanın, böceğin, domatesin, komşunun iyi olması gerektiğini hatırlatıyor. 

SYFF2020 SEÇKİSİ

Uzun Metraj Filmler

-Gıdayla Gelen Dönüşüm / Food for Change  (Yönetmen: Benoît Bringer, 2019, 55')

-Gölgede Yetişen Kahve / Shade Grown Coffee (Yönetmen: Alexander Kinnunen, 2020, 76’)

-Johannesburg Altını / Jozi Gold (Yönetmen: Sylvia Vollenhoven, Fredrik Gertten, 2019, 74')

-Kârlı Tohumlar / Seeds of Profit (Yönetmen: Linda Bendali, 2019, 50')

-Mega Yangınlar / Megafires (Yönetmen: Cosima Dannoritzer, 2020, 93’)

-Suyun Efendileri / Lords of Water (Yönetmen: Jérôme Fritel, 2019, 56’)

-Yabanın Dönüşü / Rewilding (Yönetmen: Vincent Perazi, 2019, 52')

Kısa Filmler

-Bir Avuç Çöp / A Fistful of Rubish (Yönetmen: David Regos, 2019, 14’)

-Biyotaklit / Biomimicry (Yönetmen: Leila Conners, 2015, 22’)

?-Umut Veren Topluluklar / Communities of Hope (Yönetmen: Diego ve Lou, 2020, 29’)


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler