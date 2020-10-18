Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 başlıyor

18 Ekim 2020 Pazar, 13:45

SYFF2020 seçkisi, sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olduğunu; iyi olmamız için mevsimin, havanın, suyun, toprağın, yabanın, çiftçinin, tohumun, ormanın, böceğin, domatesin, komşunun iyi olması gerektiğini hatırlatıyor.

SYFF2020 SEÇKİSİ

Uzun Metraj Filmler

-Gıdayla Gelen Dönüşüm / Food for Change (Yönetmen: Benoît Bringer, 2019, 55')

-Gölgede Yetişen Kahve / Shade Grown Coffee (Yönetmen: Alexander Kinnunen, 2020, 76’)

-Johannesburg Altını / Jozi Gold (Yönetmen: Sylvia Vollenhoven, Fredrik Gertten, 2019, 74')

-Kârlı Tohumlar / Seeds of Profit (Yönetmen: Linda Bendali, 2019, 50')

-Mega Yangınlar / Megafires (Yönetmen: Cosima Dannoritzer, 2020, 93’)

-Suyun Efendileri / Lords of Water (Yönetmen: Jérôme Fritel, 2019, 56’)

-Yabanın Dönüşü / Rewilding (Yönetmen: Vincent Perazi, 2019, 52')

Kısa Filmler

-Bir Avuç Çöp / A Fistful of Rubish (Yönetmen: David Regos, 2019, 14’)

-Biyotaklit / Biomimicry (Yönetmen: Leila Conners, 2015, 22’)

?-Umut Veren Topluluklar / Communities of Hope (Yönetmen: Diego ve Lou, 2020, 29’)