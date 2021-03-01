Suriye sınırına tank sevkiyatı

01 Mart 2021 Pazartesi, 23:26

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilmek için yola çıkan tank ve mevzilerde kullanılacak beton blok yüklü TIR'lar, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Sınır bölgesine giden tank ve beton bloklar, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.