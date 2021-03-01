Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına tank ve beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

DHA
01 Mart 2021 Pazartesi, 23:26
Suriye sınırına tank sevkiyatı
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Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilmek için yola çıkan tank ve mevzilerde kullanılacak beton blok yüklü TIR'lar, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. 

Sınır bölgesine giden tank ve beton bloklar, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


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