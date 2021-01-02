Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü

Suriye’de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İHA
02 Ocak 2021 Cumartesi, 15:24
Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü
Abone Ol google-news

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışmaları ise hala devam ediyor. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler