Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü

02 Ocak 2021 Cumartesi, 15:24

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışmaları ise hala devam ediyor.