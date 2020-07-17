Suriye’deki deprem Mardin’de de hissedildi

17 Temmuz 2020 Cuma, 04:17

AFAD verilerine göre, Suriye’nin Deyrezzor kentinde 4.5 büyüklüğünde 6.70 km derinlikte deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem Mardin’in sınır ilçeleri ve Kızıltepe ile Midyat ilçelerinde hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.