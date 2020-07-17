Suriye’deki deprem Mardin’de de hissedildi
Suriye’de meydana gelen deprem Mardin’de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD verilerine göre, Suriye’nin Deyrezzor kentinde 4.5 büyüklüğünde 6.70 km derinlikte deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem Mardin’in sınır ilçeleri ve Kızıltepe ile Midyat ilçelerinde hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.
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