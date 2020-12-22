Suriyeli mağdur kadına değil, taciz ettiği ileri sürülen zanlıya koruma
Suriye’deki savaştan kaçarak kocası ve çocuklarıyla Türkiye’ye gelen ve eşinin patronu R. N. tarafından taciz edildiği iddia edilen E.B’nin suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmaya takipsizlik verildi. Mağdur kadın için değil R. N. için koruma kararı alındı.
Suriye’deki savaştan kaçarak kocası ve çocuklarıyla beraber Türkiye’ye gelen ve eşinin patronu R.N. tarafından taciz edildiği ileri sürülen E.B’nin suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmaya takipsizlik verilmesinin ardından itiraz talepleri de reddedildi. Ardından R.N., sosyal medya ve basın yoluyla şiddete uğradığını gerekçe göstererek avukat, tacize uğradığını iddia eden müvekkili E.B. ve eşi hakkında koruma kararı aldırdı. Takipsizlik kararının R.N’nin bir kaç ay önceye kadar Güvenlik Şube Müdürü olan kardeşinin etkisi ile verildiği ileri sürülmüştü.
‘EMNİYET’TE KARDEŞİM VAR’
Diyarbakır’da eşinin patronu tarafından taciz edildiğini iddia eden E.B’nin şikâyeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca R.N. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren müşteki E.B., eşinin evde olmadığı zamanlarda R.N’nin evine gelerek kendini taciz ettiğini belirtmişti. E.B., “Eğer evimden çıkmazsa kendisini rezil edeceğini söyledim ama ‘Emniyet’te kardeşim var seni Suriye’ye göndeririz, eşini de öldürürüz’ diye tehdit ediyordu” ifadelerini kullanmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren ve aynı zamanda gazetemize konnuşan R.N. ise iddiaları yalanlamıştı. Ardından soyut beyanlardan başka bir kanıt olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik verilmişti.
İHLALE 30 GÜN HAPİS
Takipsizlik kararına itiraz eden avukat Zeynep Şeşeoğulları’nın talebini Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hâkimliği “yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği” gerekçesiyle reddetti. Takipsizlik kararının ardından R.N. sosyal medya ve basın yoluyla şiddete uğradığını gerekçe göstererek avukat Şeşeoğulları, tacize uğradığını iddia eden müvekkili E.B. ve eşi hakkında koruma kararı aldırdı. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi tarafından verilen karara göre R.N.’yi küçük düşürmeyi içeren sözler kullanılması halinde Şeşeoğulları, müvekkili E.B. ve eşine 30 güne kadar hapis cezası uygulanacak.
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