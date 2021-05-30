Suriyeli vekilden Türkiye’ye çağrı: Beraber hareket etmek isteriz

30 Mayıs 2021 Pazar, 12:35

Suriye BAAS Partisi Milletvekili ve Arap Öğrenci Birliği Başkanı Nidal Ammar, seçim zaferinin ardından Ulusal Kanal’a konuk oldu. Gece Görüşü programında Deniz Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan Ammar, dikkat çeken sözler sarf etti.

Ammar, "Suriye halkı seçimlerle birlikte Batı’ya net bir mesaj gönderdi. Halkın iradesinin tüm baskılardan, tüm ambargolardan daha büyük olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde Suriye’nin inşasına odaklanacaklarını belirten Ammar, ülke dışındaki tüm Suriyelileri evlerine dönmeye davet etti.

Ammar, Türkiye’ye de bir mesaj göndererek "IŞİD, El Nusra ve PKK gibi Amerikan taşeronlarını temizleyeceğiz. Bu savaşta, Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı savaşan tüm kuvvetler bizim doğal müttefikimizdir. Bu mücadelede bölge ülkeleriyle ittifaka hazırız. Tek koşulumuz ortak hareket etmektir” ifadelerini kullanırken, "Türk halkından şunu istiyoruz: Türk halkı, hükümetinin yaptığı yanlışlardan geri dönmesi için siyasilere baskı yapmalıdır. Biz, eskisi gibi kardeşçe ilişkiler kurmak istiyoruz ve bu zamanla olacaktır. Türkiye, maalesef Suriye’deki harekat alanlarında işgal ettiği topraklarmış gibi davranıyor. Bu kabul edilebilir bir davranış değildir" dedi.

"SURİYE HALKI ONLARI YENDİ"

Ammar, Batı ve dünyanın geri kalan kesimlerinde bu seçime ilişkin karalama kampanyasına da değindi:

"Amerika ve Batı'dan bunu bekliyorduk. Ve bunu kesinlikle ciddiye almıyoruz. Bizim için yok hükmündedir. Suriye halkı 10 yıl boyunca bu ülkelere karşı savaştı ve onları yendi. Onların böyle bir şey söylemesi çok doğal. Suriye'ye Arap parlamentolarından çeşitli insanları davet ettik. Ve onlar konuğumuz oldular. Bütün seçim bölgelerinde bulundular. Ve halkın seçimlere ne kadar istekli bir şekilde katıldıklarını sahada gördüler ve bunu söylediler. Ne yazık ki bu durumu Batı medyasında göremezsiniz."

Ammar, Suriye'nin bölgede ve ülkesinde faaliyet gösteren örgüt ve yapılanmalara karşı bağımsızlığını koruyacağını söyledi:

"Suriye kendi bağımsızlığını halkıyla koruyacak güçte ve kudrettedir. Suriye tek karış toprağını bile hiç kimsenin kontrolüne bırakmayacaktır. Bu tabii ki hem düşman kuvvetleri işte hem Amerika, Amerika'nın bölgedeki kuvvetleri olan PKK gibi Kürt bölücüleri ve hem de gerici bölücüler olan El Nusra gibi yapılanmalara karşı geçerli olacaktır. Suriye halkı ve devleti topraklarının tamamen özgürleştirene kadar savaşmaya devam etme kararlığındadır."

"BERABER HAREKET ETMEK İSTERİZ"

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Ammar, Türkiye karşı sitem içinde olduklarını ifade etti:

"Çünkü Amerikan emperyalizmine, İsrail Siyonizmine karşı savaşan herkes bizim doğal müttefikimizdir. Biz her zaman onlarla birlikte olmak, beraber hareket etmek isteriz. Türkiye'nin bu topraklarda ortak ittifakla olması meşrudur."