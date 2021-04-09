Sürücüler için 5 adımda lastik bakımında tasarruf yöntemi
Lastik bakımı, sürücüler için bazen pahalıya mal olabiliyor. Fakat bazı önerilerle hem lastiklerin ömrünü uzatmak hem de tasarruf etmek mümkün. İşte hem lastikleri daha uzun süre kullanmanızı hem de daha az atık üreterek çevreye katkıda bulunmanızı sağlayacak 5 öneri...
Lastiklerinizi doğru şekilde kullanarak, ömrünü uzatabilir ve
önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Bu şekilde, bir yandan bütçenizi korurken
bir yandan da daha az doğal kaynak kullanıp daha az atık üreterek çevreye
katkıda bulunabilirsiniz. İşte birkaç maddede bütçenizi korurken çevreye
katkıda bulunmanızı sağlayacak öneriler…
Lastik
basıncını kontrol edin
Yapabileceğiniz en kolay kontrollerden biri, lastik basıncını
düzenli takip etmektir. Lastiklerin basıncı zaman içinde azalır ve doğru hava
basıncına sahip olmayan lastikler kullanmak, lastik hasarına yol açabilir.
Artık birçok araçta elektronik lastik izleme (TPMS) sistemleri olsa da lastik
basıncı, bir basınç ölçer ile manuel olarak kontrol edilmelidir. Basınç
değerleri genellikle araç kullanım kitapçığında bulunur. Lastik basınçları,
ayda en az bir kez kontrol edilmelidir.
Tam yüklü olarak yapılacak yolculuklardan önce de kontrol ihmal
edilmemelidir. Azami yük ve hız değerleri, lastiklerin yanak kısmında
kabartmalı olarak yer alır.
Lastik
dişlerini kontrol edin
Benzer bir zaman aralığında lastik dişlerini de görsel olarak
kontrol edin. Gözle görülür aşınma belirtileri ve herhangi bir sıkışmış nesne
olup olmadığını kontrol etmek için dişlerin arasında, lastiğin ortasında veya
dış kenarlarında bulunan kanalları inceleyin.
Lastik
rotasyonu uygulayın
Lastiklerinizi daha uzun süre kullanmanızı sağlayacak diğer
bir önlem de lastiklerinizi rotasyona sokmaktır. Ön lastikler, genellikle arka
lastiklerden farklı yıpranır, ancak bunları birbiriyle değiştirerek- ön
lastikler arkaya, arka lastikler öne takılarak- lastik ömrü uzatılabilir.
Rotasyon süreleri değişse de aracı sıklıkla yüksek hızda kullanıyorsanız veya
uzun ya da tam yükte seyahat ediyorsanız, rotasyonların daha düzenli yapılması
önerilir. Diş aşınmalarının eşit olmaması da rotasyon uygulanması gerektiğini
gösterir.
Rot balans
ayarı yapın
Lastiklerin dengeli aşınmaması, daha ciddi bir rot balans
sorununun göstergesi olabilir. Doğru rot balans ayarı, lastikleri daha uzun
süre kullanabilmenizi sağlar. Aracınız sağa veya sola çekiyorsa ya da aracınız
düz ilerlerken direksiyonunuz ortalanmıyor veya titriyorsa, lastiklerinizi
kontrol etmeniz gerekir. Lastiklerin dengeli aşınmaması sorunu düzeltilmezse,
lastiklerin etkinliğini tehlikeye atar.
Mevsime
uygun lastik kullanın
Lastiklerinizin daha uzun süre iyi durumda kalmasını istiyorsanız, bulunduğunuz mevsime uygun lastik kullanın. 7°C’nin altı sıcaklıklarda kış lastiği kullanılması yararlı olacaktır. Kış lastikleri, kimyasal yapısı sayesinde düşük sıcaklıklarda daha iyi yol tutuş ve çekiş sağlayarak aracın güvenliğini artırır. Buna karşılık, kış lastikleri sıcak yüzeylerde kullanıldığında daha hızlı aşınacağından, sıcaklıklar yükseldiğinde yaz lastiklerine geçin.
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