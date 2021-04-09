Sürücüler için 5 adımda lastik bakımında tasarruf yöntemi

09 Nisan 2021 Cuma, 14:30

Lastiklerinizi doğru şekilde kullanarak, ömrünü uzatabilir ve önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Bu şekilde, bir yandan bütçenizi korurken bir yandan da daha az doğal kaynak kullanıp daha az atık üreterek çevreye katkıda bulunabilirsiniz. İşte birkaç maddede bütçenizi korurken çevreye katkıda bulunmanızı sağlayacak öneriler…

Lastik basıncını kontrol edin

Yapabileceğiniz en kolay kontrollerden biri, lastik basıncını düzenli takip etmektir. Lastiklerin basıncı zaman içinde azalır ve doğru hava basıncına sahip olmayan lastikler kullanmak, lastik hasarına yol açabilir. Artık birçok araçta elektronik lastik izleme (TPMS) sistemleri olsa da lastik basıncı, bir basınç ölçer ile manuel olarak kontrol edilmelidir. Basınç değerleri genellikle araç kullanım kitapçığında bulunur. Lastik basınçları, ayda en az bir kez kontrol edilmelidir. Tam yüklü olarak yapılacak yolculuklardan önce de kontrol ihmal edilmemelidir. Azami yük ve hız değerleri, lastiklerin yanak kısmında kabartmalı olarak yer alır.

Lastik dişlerini kontrol edin

Benzer bir zaman aralığında lastik dişlerini de görsel olarak kontrol edin. Gözle görülür aşınma belirtileri ve herhangi bir sıkışmış nesne olup olmadığını kontrol etmek için dişlerin arasında, lastiğin ortasında veya dış kenarlarında bulunan kanalları inceleyin.

Lastik rotasyonu uygulayın

Lastiklerinizi daha uzun süre kullanmanızı sağlayacak diğer bir önlem de lastiklerinizi rotasyona sokmaktır. Ön lastikler, genellikle arka lastiklerden farklı yıpranır, ancak bunları birbiriyle değiştirerek- ön lastikler arkaya, arka lastikler öne takılarak- lastik ömrü uzatılabilir. Rotasyon süreleri değişse de aracı sıklıkla yüksek hızda kullanıyorsanız veya uzun ya da tam yükte seyahat ediyorsanız, rotasyonların daha düzenli yapılması önerilir. Diş aşınmalarının eşit olmaması da rotasyon uygulanması gerektiğini gösterir.

Rot balans ayarı yapın

Lastiklerin dengeli aşınmaması, daha ciddi bir rot balans sorununun göstergesi olabilir. Doğru rot balans ayarı, lastikleri daha uzun süre kullanabilmenizi sağlar. Aracınız sağa veya sola çekiyorsa ya da aracınız düz ilerlerken direksiyonunuz ortalanmıyor veya titriyorsa, lastiklerinizi kontrol etmeniz gerekir. Lastiklerin dengeli aşınmaması sorunu düzeltilmezse, lastiklerin etkinliğini tehlikeye atar.

Mevsime uygun lastik kullanın

Lastiklerinizin daha uzun süre iyi durumda kalmasını istiyorsanız, bulunduğunuz mevsime uygun lastik kullanın. 7°C’nin altı sıcaklıklarda kış lastiği kullanılması yararlı olacaktır. Kış lastikleri, kimyasal yapısı sayesinde düşük sıcaklıklarda daha iyi yol tutuş ve çekiş sağlayarak aracın güvenliğini artırır. Buna karşılık, kış lastikleri sıcak yüzeylerde kullanıldığında daha hızlı aşınacağından, sıcaklıklar yükseldiğinde yaz lastiklerine geçin.