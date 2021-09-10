Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

10 Eylül 2021 Cuma, 08:00

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin Yalçın, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle köprüden dereye uçtu.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Mehmet Emin Yalçın ile Şeyhmus Yalçın yaşamını yitirdi, Berat Yalçın ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Berat Yalçın, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



