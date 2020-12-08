Survivor'da yarışacak bir isim daha belli oldu

08 Aralık 2020 Salı, 12:35

Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Survivor’ın ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken, oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından, Bülent Karacakaya'nın da Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Ünlüler de olduğu gibi gönüllüler takımına ilişkin isimlerin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı aktarıldı.