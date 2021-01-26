Suudi Arabistan'a saldırı: Dev füze başkent semalarında patladı!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında, nereden fırlatıldığı henüz belli olmayan büyük bir füze havada vurularak son anda önlendi.
Olayın tanıkları, son derece gürültülü bir patlama duyduklarını söylerken, bazıları da evlerinin sallandığını bildirdi. Yerel makamlar, füzenin bugün yerel saatle 12.52'de önlendiği açıkladı.
Sosyal medyada yer alan video görüntülerinde, patlama sonrası gökyüzünde oluşan büyük bir duman bulutu görülüyor.
Al Arabiya İngilizce Servisi genel yayın yönetmeni Muhammet Halit Alyahya Twitter'dan paylaştığı iletilerinde, "Riyad'da bir dakikadan kısa bir süre önce gürültülü bir patlama duyuldu" ve "Telefonda görüştüğüm Riyad'dan bir arkadaşım, Diplomatik Bölge'deki evinin sallandığını söyledi" ifadelerine yer verdi.
PEŞ PEŞE İKİ SALDIRI
Saldırı, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan E3 grubunun, hafta sonu Riyad'a yönelik düzenlenen bir başka saldırıyı kınadıkları ortak açıklamanın hemen ardından geldi.
Suudi Arabistan devlet televizyonu Al-Hadath dünkü yayınında, Yemenli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik gerçekleştirilen bir saldırının önlendiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu ile İran yanlısı Husi milisler arasındaki savaş 2015 yılından bu yana devam ediyor.
Suudi Arabistan Yemen'de askeri operasyonlar düzenlerken, Husiler de sık sık başta başkent Riyad olmak üzere Suudi kentlerini füze saldırılarıyla hedef alıyor.
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