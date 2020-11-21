Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi başladı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 17:03

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığını yaptığı G-20 Liderler Zirvesi başkent Riyad'da başladı. Çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Kral Selman, 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle istisnai bir yıl olduğunu ve ülke ekonomilerinin hala bunun sıkıntısını çektiğini söyledi.

'DÜNYA EKONOMİSİ DESTEKLENMELİ'

Uluslararası iş birliği kanalıyla bu krizi aşmaya çalıştıklarını belirten Kral Selman, ileride yaşanacak salgınlara daha iyi hazırlanmak ve dünya ekonomisini desteklemek gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan Kralı, "Gençlerin toplumda ve iş piyasasında daha fazla yer alabilmesi için iş imkanları oluşturmak gerektiğine" değindi.

Suudi Arabistan'ın başkanlığında çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu katılıyor. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



ZİRVE 2 GÜN SÜRECEK

Ana gündem maddesini oluşturan Covid-19 salgınının yanı sıra küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesi ile uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.

Zirvede ayrıca sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı sağlamak için etkili politikaların geliştirilmesi ile dünya halkları arasında yaşam standardını iyileştirmek ve refahı yükseltmek için gerçek istihdam sağlanması hedefleniyor.

BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

ABD'de 45 kongre üyesi, 21 Ekim'de Donald Trump'a sunduğu açık mektupta, "Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilinde acil bir ilerleme kaydedilmediği müddetçe" zirveye katılmamasını istemişti.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 65 milletvekili, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben mektup yazarak Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında düzenlenecek G20 Zirvesine katılmaması gerektiğini belirtmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), cesur kadınların barışçıl faaliyetleri nedeniyle işkenceye maruz kaldığı bir zamanda Suudi Arabistan hükümetinin kendini uluslararası sahada bir reform gücü olarak göstermeye çalıştığını ve G20 Zirvesi'nin Suudi Arabistan'da yapılacak olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.