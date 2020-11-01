Covid-19’a yenik düşen tabip albay, askeri törenle uğurlandı

01 Kasım 2020 Pazar, 22:04

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan 51 yaşındaki askeri tabip İbrahim Onur, bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Dr. İbrahim Onur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 9 yaşında ikiz çocukları bulunan İbrahim Onur'un eşinin de kısa süre önce kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Koronavirüse yenik düşen askeri tabip İbrahim Onur, bugün Selimiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı. Koronavirüs önlemlerinin alındığı cenazede duygusal anlar yaşandı. İbrahim Onur'un koronavirüsten yaşamını yitiren ilk askeri doktor olduğu öğrenildi.