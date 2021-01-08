Tablet desteği büyüyor

08 Ocak 2021 Cuma, 08:56

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya destek her geçen gün büyüyor. Hüseyin Can Vakfı işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 125 tablet daha Tarihi Kervansaray’da düzenlenen törenle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen çocuklara hediye edildi.

Bugüne kadar Kuşadası Belediyesi tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere 350 tablet bilgisayar dağıtılmış oldu. Kuşadası Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Ömer Günel, “Bu zor süreçte çocuklarımızın geleceğini düşünmek en önemli görevlerimizden biri oldu. Onca imkânsızlığa rağmen ve hayırsever hemşerilerimizden destek alarak çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kentimizde bilgisayarı ve tableti olmadığı için EBA TV’ye erişemeyen öğrencimiz kalmasın diye Hüseyin Can Vakfı ile birlikte bir kampanya başlattık. Kuşadası’nda yaşayan hayırseverlerin de verdiği büyük destekle bugüne kadar çocuklarımıza tablet bilgisayar hediye ettik. Zor günler ancak dayanışma içerisinde aşılabilir” diye konuştu.