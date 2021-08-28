Taburcu edildiği şehir hastanesinin arkasında günler sonra cesedi bulundu

Bursa Şehir Hastanesi'nin arkasındaki boş arazide bir şahsın çıplak cesedi bulundu. Şahsın kafa travması şikayetiyle aynı hastaneye kaldırıldığı ancak olumsuz bir duruma rastlanmadığı gerekçesiyle taburcu edildiği belirtildi.

DHA
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:33
Taburcu edildiği şehir hastanesinin arkasında günler sonra cesedi bulundu
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Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin arkasındaki boş arazide erkek cesedi bulan işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, cesedin Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Demir'in 25 Ağustos'ta yüksekten düşme sonucu kafa travması şikayetiyle 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için aynı gün taburcu edildiğini tespit etti.

Bavulu ile çıplak vaziyette cesedi bulunan Demir’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.


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