Tacizi protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi
Tunceli’de bir pastanede bulaşık yıkayarak, okul masraflarını karşılayan Hatun K.(20), iş arkadaşı Hüseyin P. tarafından tacize uğradığını iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Tacizin yaşandığı iş yerinde kadınların yapmak istediği prestoya polis izin vermedi.
Tacizin yaşandığı Atatürk Mahallesi’nde Dersim Kadın Platformu’nun çağrısı üzerine bir araya gelen kadınlar, yaşanan olayı protesto etmek için pankart açarak basın açıklaması düzenlemek istedi.
Polis, Tunceli valiliğinin almış olduğu İl sınırları içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinliklerin yasaklanma kararını gerekçe göstererek gruba izin vermedi.
Grup, basın açıklaması yapmak isteyince, polis müdahale ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahale nedeniyle grup, açıklama yapamadan dağıldı.
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