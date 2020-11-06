Tacizi protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi

06 Kasım 2020 Cuma, 17:00

Tacizin yaşandığı Atatürk Mahallesi’nde Dersim Kadın Platformu’nun çağrısı üzerine bir araya gelen kadınlar, yaşanan olayı protesto etmek için pankart açarak basın açıklaması düzenlemek istedi.









Polis, Tunceli valiliğinin almış olduğu İl sınırları içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinliklerin yasaklanma kararını gerekçe göstererek gruba izin vermedi.

Grup, basın açıklaması yapmak isteyince, polis müdahale ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahale nedeniyle grup, açıklama yapamadan dağıldı.