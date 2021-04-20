Taha Akgül finale yükseldi; madalya garanti
Polonya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül finale yükseldi.
Polonya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül finale yükseldi.
Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, ilk turda dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili’yi 6-1 yendi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek’i de 6-1 mağlup eden Akgül, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 4-0’la geçerek adını finale yazdırdı.
Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.
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