Tahliye olduğu suçtan tutuklanmıştı: Kavala için mahkemeden yeni karar

14 Ekim 2020 Çarşamba, 13:07

İş insanı Osman Kavala hakkındaki yeni iddianame geçen günlerde İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme tensip tutanağında Kavalanın TCK 309 maddesindeki (Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme) suçtan tutukluluğuna devam kararı verdi. Ancak Kavala bu suçtan tahliye edilmişti. Yaşanan bu durum Kavala’nın avukatları tarafından gündeme getirilince mahkeme hatasını düzeltti.

Mahkeme yaptığı inceleme sonucu hatanın tensip tutanağına şehven eklenen ara karardan kaynaklandığını belirtti. Mahkeme Kavala’nın TCK 309’dan tutukluluğunun devamına şeklindeki kararını kaldırdı. Karar Kavala’nın müdafilerine tebliğ edildi.