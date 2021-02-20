TAKSAV Kadıköy’de 1970’lerden günümüze Türkiye’de protest müzik konuşulacak

20 Şubat 2021 Cumartesi, 10:30

Murat Meriç (Fotoğraf: Instagram - @popdedik)

"Türkiye’de Yakın Dönem Protest Müziğin Yolculuğu" başlıklı söyleşi dizisinde Türkiye’de protest müziğin 1970’lerden günümüze serüveni konuşulacak.

Müzik yazarı Murat Meriç’in moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşilere sahnelerde, meydanlarda ve direnişlerde yer almış müzisyenler katılacak. Tüm söyleşiler saat 17.00’de başlayacak.

Söyleşi dizisine 21 Şubat’ta Bülent Forta ve Zülfü Livaneli konuk olacak. Program, 28 Şubat’ta İlkay Akkaya, Tolga Çandar ve Ali Asker ile devam edecek. 7 Mart’ta ise Taner Öngür, Çağrı Sinci ve Murder King grubuyla söyleşiler son bulacak.

Zoom platformu üzerinden canlı olarak gerçekleşecek söyleşilere katılmak isteyen dinleyiciler, katılım formunu doldurarak ya da TAKSAV Kadıköy Şubesi’nin telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilir.

TAKSAV Kadıköy Şubesi telefon numarası:0530 580 25 81

Kayıt formuna buradan ulaşılabilir.