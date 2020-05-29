Taksim Dayanışması'ndan Gezi çağrısı

29 Mayıs 2020 Cuma, 13:59

2013 baharı ve yazı boyunca süren Gezi Direnişi için çeşitli etkinlik ve anma programları düzenleniyor. Taksim Dayanışması da Gezi direnişinin 7. yaşını bir dizi etkinlikte kutluyor.

Taksim Dayanışması'ndan etkinliklere dair yapılan çağrı metni şöyle:

"Gezi Parkı direnişini 7’nci yılında direnişe yaraşır bir coşkuyla kutluyoruz.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olsak da, toplumsal hafızamızda unutulmaz bir yere sahip olan direnişimizi 28-20-30-31 Mayıs tarihlerinde belgesel, söyleşiler şarkı ve türkülerle kutlayacağız. 1 Haziran'da saat 19.00'da Mis Sokak'ta buluşup basın açıklamamızı okuyacağız.

28-29-30 Mayıs’taki söyleşili belgesel gösterimlerini dolu dolu bir haftasonu izleyecek.

30 Mayıs’ta internet sitemizde sanal meydanda buluşacak, Gezideyiz.biz diyeceğiz.

31 Mayıs’ta ise saat 18.00’de başlayacak olan Gezi 7 Yaşında Canlı Yayını ile direnişimizin 7’nci yaşını sosyal medya platformları üzerinden hep beraber kutlayacağız.

Canlı yayın boyunca sürpriz söyleşiler, şarkılar, türküler ve mesajlarla direnişçiler cep telefonlarınıza konuk olacak. Saat 21.00’de ise balkonlarımızda hep beraber Gezi’yi hatırlatacağız."