Taksitle alınan beyaz eşyalar yok pahasına spotçulara satılıyor!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:57

Asgari ücretin altın ve döviz karşısında hızla erimesi ile iyice zora düşen yurttaşlar, peşin fiyatına taksitle satın aldığı elektronik eşyaları halk arasında bit pazarı olarak bilinen Mersin'deki Zafer Çarşısı'nda yarı fiyatına spotçulara satıyor.

Spotçular ise satın alan kişinin üzerine faturası ve garanti belgesi bulunan eşyaları mağazalardan çok daha ucuza başkalarına satıyor.

İsminin yazılmaması şartı ile konuşmayı kabul eden bir esnaf, önceden haftada 2 ürün gelirken, son günlerde 10 kat artış yaşandığına dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre; insanların evine ekmek götüremez hale geldiğini anlatan esnaf, şunları söyledi:

“İnsanlar borcu borçla kapatıyor. Esnaf ölmüş. İnsanlar zor durumda. Çaresiz insanlar bu nedenle 5 bin liraya mağazalardan eşya alıyor. 3 bin lira peşin paraya satıyor. Evine ekmek götürmesi gerekiyor. Borcunu ödemesi gerekiyor.”

BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYORLAR

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, ekonomik çıkmaza giren yoksul yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu yola başvurduğunu söyledi.

Koçal, “Benzer şekilde faturalı hatlarına taksitle telefon alarak bunu peşin fiyatına satan ve buna aracılık edenlerin reklamlarını da sık sık görüyoruz. Vatandaşlar vadesi gelen borçlarını ödeyebilmek için tehlikeli ve riskli yollara başvuruyor. Vatandaş daha çok borç batağına sürükleniyor” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos'ta Ayasofya Camii'de kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Piyasalardaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye ekonomisini buzdolabı örneği ile anlatmıştı. Erdoğan, 'Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002'de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı' diye konuşmuştu.