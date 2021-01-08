Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Erdem Kurtuldu’ya verildi

08 Ocak 2021 Cuma, 11:50

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), altı yıl önce hayata veda eden Talat Sait Halman’nın anısını yaşatmak amacıyla başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü bu yıl altıncı kez veriliyor. Seçici kurul, 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, bu yıl 20 bin TL tutarındaki para ödülünün, Yan Lianke’nin Çince aslından çevirdiği 1997 tarihli romanı ‘Günler Aylar Yıllar’ı (Jaguar Kitap)Türkçeleştirmekteki özeni, mahareti ve yetkinliği sebebiyle Erdem Kurtuldu’ya verilmesine karar verildi.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Erdem Kurtuldu’ya verilen ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: “Ürkütücü ve zihinden çıkmayacak imgelerle örülü bu metnin kendine özgü temposunu Erdem Kurtuldu’nun büyük bir ustalıkla Türkçeye aktardığı kanaatindeyiz. Korkunçluğun da güzelliği olabileceğini hatırlatan roman, toplumsal bir alegoriyle, açlık ve susuzluktan ölmenin aşırı-gerçekçi anlatımını birleştiren zorlu bir metin. Bu zorluğun üstesinden gelebilen Türkçe metin, bizlere hem kahramanımızın yaşama inadını hem de onu çevreleyen dünyanın yıkılışının ürpertisini hissettirmeyi başarabildi”

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.