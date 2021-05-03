Tam kapanmadaki belirsizlik

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:58

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 17 günlük tam kapanma sürecindeki muafiyet karmaşasının spor dünyasını zor durumda bıraktığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya açıklık getirilmesi noktasında çözüm odaklı girişimde bulunmadığını söyleyerek, "En son istediğimiz şey kolluk güçleriyle spor insanlarının karşı karşıya gelmesi" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 16,4 milyon kişinin muaf tutulduğuna dikkat çeken Nuhut, muafiyet ile ilgi genelgenin 29. maddesindeki, ‘’Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel müsabakalardaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler’’ hükmünün büyük bir kafa karışıklığına neden olduğunu ifade etti. Muafiyet genelgesinin alt maddelerinde olimpik ve milli sporcular için de benzeri maddelerin olduğuna dikkat çeken Nuhut, kısıtlamanın TOHM (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi) ve SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) bulunan illerde farklı, diğer illerde çok daha farklı yorumlandığına da vurgu yaptı. Türkiye'nin 81 ilinin çok azında bu iki merkezin bulunduğunu da dikkat çeken Nuhut, genelgedeki şehirlerarası dolaşım düzeltmesinin de sorunları çözemeyeceğini ifade etti.

HAZIRLIKSIZ GENELGE

Önceki dönem Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcılığı ve Halter Federasyonu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Nuhut, "Görülen odur ki, doğru dürüst hazırlık yapılmadan, Türkiye'nin spor haritası çıkarılmadan bir genelge hazırlanmış, son dakikada şehirlerarası dolaşım için hazırlanan ek genelge bile bu çalışmanın yetersizliğini gösteriyor" dedi ve eksikleri şöyle ifade etti:

"TOHM ve SEM her şehirde bulunmamaktadır. TOHM ve SEM olmayan şehirlerde bulunan sporcular ne yapacaklar? Hem TOHM hem de SEM kadrosunda yer almak için belirli kriterlere ulaşmak gerekir ama TOHM ve SEM kadrolarında yer almak mecburi değildir. Yani bir sporcu TOHM veya SEM ile çalışmak yerine kendi kulübü ile de çalışmayı seçebilir. Bu durumda ne olacak? İyi bir sporcu TOHM veya SEM sporcusu olmadığı için ceza mı çekecek?

Muafiyetten faydalanacak sporcuların kim olduklarını hangi kurum belirleyecek? Bu noktada kulüplerin verdiği izin kağıtları ne derece geçerli?

Örneğin İçişleri Bakanlığının 30 Nisan tarihinde yayımladığı ve Valiliklere gönderdiği Seyahat İzin Belgesi Ek Genelgesinde, "Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecektir" deniliyor. Türkiye'de devam eden müsabakalardaki sporcular bu muafiyetten yararlanabilecek mi?

Bize gelen şikayetler, antrenmanlarına devam etmek isteyen sporcular, antrenörler ve kulüplerin son 2 gündür problemler ile karşılaştığı yolundadır" dedi.

BELİRSİZLİKLER KAFA KARIŞTIRDI

Nuhut, belirsizliklerin kafa karıştırdığını, muafiyetin hangi sporcular için geçerli olup olmayacağının belli olmadığını ve bu durumun farklı yorumlara açık hale geldiğini belirtti. Nuhut, "Bir yazıda federasyon belgeleri geçerli derken, polis kontrol noktalarında federasyonlardan alınan yazıların geçersiz olduğu sıklıkça belirtilmektedir. Pazartesi gününden itibaren ceza kesileceği belirtilmektedir" diyerek, verilen federasyon belgelerinde de bir standart olmamasından şikayet etti.

Nuhut, "profesyonel müsabakalardaki sporcu" terminolojisinin problemli olduğuna da değinerek, Türkiye'deki Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının profesyonel değil amatör olduğunun altını çizdi.

Nuhut, sporcuların 17 Mayıs tarihine kadar müsabakalarının bulunmayışından ve bu sürede antrenman yapamayacak olmalarından yakınarak, "Birçok spor dalının 17 Mayıs tarihine kadar müsabakaları bulunmamaktadır. Fakat bir hafta sonrasında yarışacak bir sporcu nasıl 17 Mayıs gününe kadar antrenman yapmadan yarışmaya katılacak? Bu sağlık problemlerine bile sebebiyet verebilir, vebali de ağırdır! Bu problemi en çok yaşayanlar milli takım seçme müsabakaları ve Türkiye şampiyonalarına hazırlanan sporculardır. Bu kişilere, 17 Mayıs'a kadar yarışınız yok, dolayısı ile muafiyetiniz yok denilmektedir. Bu sporcular milli takıma seçilecek, sonrasında da Türk Milli takımı adına yurt dışında yarışacaklardır. Milli müsabakaların bazıları da (kadroları daha belirlenmeyen) Haziran- Temmuz aylarında yapılacaktır" açıklamalarında bulundu.

Kenan Nuhut, Türkiye'de resmi kayıtlara göre sadece Süper Lig, TFF 1,2 ve 3. liglerin profesyonel statüde olduğunu, geride kalan basketbol ve olimpik branşlar dahil 60'ı aşkın spor dalındaki sporcu, antrenör ve görevlilerin bu muafiyete uymadığını da belirtti.

İŞTE NUHUT'UN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kafa karışıklığının giderilmesini isteyen Nuhut Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara bazı önerilerde bulundu. Nuhut, kısıtlamadan hangi sporcuların muaf olacağının standart hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Nuhut'a göre muaf tutulması gerekenler: Milli takımlarda bulunanlar, önümüzdeki 8 hafta içerisinde Milli Takım seçmelerine katılma hakkı bulunanlar ve önümüzdeki 8 hafta içerisinde Türkiye Şampiyonalarına katılma hakkı bulunanlar.

Nuhut ayrıca, muaf olan sporcular belirlendikten sonra bu sporcuların ve antrenörlerin tesislerde antrenman yapmalarına izin verilmesi gerektiğini, antrenman yapılacak tesis sayısının azaltılmasının iyi sonuçlar doğurmayacağını ve kulüplerin kendi tesislerinde çalışmalarına izin verilmesinin de en iyisi olacağını savundu.

Nuhut son olarak, TOHM veya SEM sporcu seviyesi muaf olmaya yetmeyecekse, her spor dalındaki bu seviyedeki tüm sporcuların muaf olmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Nuhut, birçok sporcunun 18 yaş altında olmasına da dikkat çekerek, tesislere gidip gelirken yanlarında 1 ebeveyn bulunmasının da bir çözüm önerisi olabileceğini ekledi.



















