Tam kapanmanın ardından 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.
Korona irüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, bu sabah 05.00’te sona erdi. Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramını başka kentlerde geçiren yurttaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.
Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.
Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
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