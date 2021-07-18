MHP'li Tamer Osmanağaoğlu’nun Soyer’e yönelik sözlerine tepki: Kirli siyasete ihtiyacımız yok
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Tunç Soyer için “Yunan vatandaşı olsun” sözlerine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Sizin kirli siyasetinize ihtiyacımız yok” diyerek cevap verdi.
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için “Yunan vatandaşı olsun” sözlerine tepki yağdı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Sizin kirli siyasetinize ihtiyacımız yok” derken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “Ne güzel söylemiş Mehmet Akif Ersoy ‘Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili, git önce edep, hayâ öğren!” diyerek tepki gösterdi.
Osmanağaoğlu’nun, “Tunç Soyer, 100 yıl geç doğduğu için, işgalci bir İngiliz komutanı olma fırsatını kaybetmiştir. Bu yüzden de önündeki tek seçenek Yunan vatandaşlığına geçmek ve Atina’dan belediye başkanı seçilmektir” sözleri tartışma yarattı.
Osmanağaoğlu’nun sözlerine tepki gösteren CHP’li Beko, son dönemde iktidar cephesinin İzmir’deki siyasetini, Soyer’i karalama üzerine kurduğunu belirterek, “Çalışan demir ışıldar, Tunç başkanımızın çalışmaları o kadar rahatsız ediyor ki bunları hepsi ayrı bir koldan eşzamanlı saldırılar yapmaya başladı. Agamennon ve Pagos gibi adların İzmir’in tarihi olduğunu bilmeyen, turist için anlamına vakıf olamayacak zihniyet kalkmış bu sığ düşünce ile Tunç başkan için Yunan vatandaşı olsun demiş! Biz ne tarih dersini, ne milliyetçilik ne de Atatürk’ün mirasını sizin gibi kabadayılık taslayanlardan alacağız Sayın Osmanağaoğlu” dedi. CHP İl Başkanı Yücel de Osmanağaoğlu’na tepki gösterdi.
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