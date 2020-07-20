Tanal'dan Erdoğan'a namaz sorusu
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugüne kadar Ayafosya’nın ibadete açık Hünkar Mahfili bölümünde hiç namaz kılıp kılmadığını sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müze statüsünden çıkarılmadan önce Ayasofya’nın ibadete açık bölümünde bugüne kadar hiç namaz kılıp kılmadığını sordu.
Kişisel twitter hesabı üzerinden Erdoğan’ı etiketleyerek açıklama yapan CHP’li Tanal, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 12 Eylül darbesinde kapatılan Ayasofya’nın Hünkar Mahfili bölümünü tekrar ibadete açtığını hatırlatarak, “Turgut Özal, darbede kapatılan Ayasofya’nın Hünkar Mahfili bölümünü tekrar ibadete açıp namaz kıldırdı. Ayasofya’ya imam atadı. Samimi olarak soruyorum: Sn. @RTErdoğan, yıllardır siyasettesiniz. Devleti siz yönetiyorsunuz. Bugüne kadar hiç gidip orada namaz kıldınız mı?” sorusunu yöneltti.
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