Tanıklık ücret tarifesi belli oldu
Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 25 ila 50 TL'ye kadar ücret ödenecek. Tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.
Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.
Tarife, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
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