Tanzanya’da Covid-19'a yakalanan 3 Türk yurttaş İstanbul’a getirildi

Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 3 Türk yurttaş, Sağlık Bakanlığınca tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

İHA
23 Şubat 2021 Salı, 08:48
Tanzanya’da Covid-19'a yakalanan 3 Türk yurttaş İstanbul’a getirildi
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Tanzanya’da Covid-19'a yakalanan 3 Türk yurttaş, tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen uçaktaki Halil A., Eyyüp K., Oğuzhan A., sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan yurttaşların, daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi.


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