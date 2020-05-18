Taraftarın yerine kırmızı noktalı ürün!
Güney Kore’de koronavirüs nedeniyle askıya alınan futbol maçları seyircisiz olarak yeniden başlarken, FC Seul kulübü ülkeyi sarsan ‘şişme bebek’ skandalına imza attı.
Güney Kore’de koronavirüs nedeniyle askıya alınan futbol maçları seyircisiz olarak yeniden başlarken, FC Seul kulübü ülkeyi sarsan ‘şişme bebek’ skandalına imza attı. Hafta sonu seyircisiz olarak oynanan maçta tribünleri mankenlerle dolduran FC Seul, bazı mankenlerin cinsel amaçla kullanılan şişme mankenlerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından özür mesajı yayınladı.
Kulüp, tedarikçi ile aralarındaki yanlış anlaşılma nedeniyle sipariş edildiğini söyledi. K-League, salgının başlangıcından bu yana yeniden başlayan ilk büyük futbol ligi oldu ve sezonun başlangıç maçı futbolu özleyen milyonlar tarafından izlendi.
Ancak FC Seul-Gwangju FC arasında oynanan maçta tribündeki mankenlerin arasında ‘şişme manken’ olması sosyal medyada gündeme otururken kulüp de konuyla ilgili olarak açıklama yapmak zorunda kaldı.
Koreaboo sitesinde yer alan haberde, bazı şişme mankenlerin üzerinde yayıncı kuruluş BJ Chaero’nun isminin yazdığı tişörtler olduğuna dikkat çekildi.
Kulüp, tedarikçiyle yapılan görüşmede mankenlerin cinsel kullanım için tasarlanmadığı konusunda güvence verildiğini ve bir karışıklığın kurbanı olunduğunu belirtti.
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