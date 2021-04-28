Taraftarlardan aşırı sağcı lidere protesto
Sol görüşlü taraftarlara sahip olan İspanyol kulübü Rayo Vallecano'da taraftarlar, aşırı sağcı Vox Partisi'nin liderinin stadyumda maç izlemesine tepkili.
İspanya La Liga 2 ekibi Rayo Vallecano'da taraftarlar, aşırı sağcı Vox (Ses) Partisi'nin lideri Santiago Abascal'ın Albacete ile oynanan ve 2-2 biten maçı tribünde izlemesini stadı yıkayarak protesto etti. Özel tulumlar giyerek Vallecas Stadyumu'nun dış duvarlarını yıkayan taraftarlar, Abascal'ı karşılaşmaya davet eden kulüp sahibi Raul Martin Presa'nın kulübün tarihini lekediğini ve faşizmden arınmış bir Vallecas'a inandıklarını vurguladılar.
1924'te başkent Madrid'de işçi sınıfının yaşadığı bir mahalle olan Vallecas'ta kurulan ve "Bukaneros" isimli bir taraftar grubuna sahip olan kulüp, ağırlıklı olarak sol görüşlü taraftarlara sahip. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak 2018-19 sezonunda La Liga'da mücadele etmişti.
Aficionados del @RayoVallecano acuden al Estadio de Vallecas a “limpiar las instalaciones” tras la visita de Santiago Abascal y Rocio Monasterio, líderes de VOX, para ver el #RayoAlbacete— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 27, 2021
@josedpalacio pic.twitter.com/s9Aw0e2oti
Video Haberler
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Torbalı'nın yeni belediye başkanı belli oldu
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- Alkol yasağı üzerine hukukçulardan açıklama
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı