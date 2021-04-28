Taraftarlardan aşırı sağcı lidere protesto

28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:51

İspanya La Liga 2 ekibi Rayo Vallecano'da taraftarlar, aşırı sağcı Vox (Ses) Partisi'nin lideri Santiago Abascal'ın Albacete ile oynanan ve 2-2 biten maçı tribünde izlemesini stadı yıkayarak protesto etti. Özel tulumlar giyerek Vallecas Stadyumu'nun dış duvarlarını yıkayan taraftarlar, Abascal'ı karşılaşmaya davet eden kulüp sahibi Raul Martin Presa'nın kulübün tarihini lekediğini ve faşizmden arınmış bir Vallecas'a inandıklarını vurguladılar.

1924'te başkent Madrid'de işçi sınıfının yaşadığı bir mahalle olan Vallecas'ta kurulan ve "Bukaneros" isimli bir taraftar grubuna sahip olan kulüp, ağırlıklı olarak sol görüşlü taraftarlara sahip. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak 2018-19 sezonunda La Liga'da mücadele etmişti.