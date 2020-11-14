Tarih bölümü için ilahiyat mezunu şartı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

Üniversitelerde ‘Adrese teslim kadro' ilanları devam ediyor. Konya Karatay Üniversitesi de kişiye özel bir ilanla gündeme geldi. Üniversite Tarih Bölümü için açtığı kadroya, “İlahiyat mezunu olmak” koşulu koydu. Tarih Bölümü araştırma görevlisi olabilmek için “İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olma” şartı aranacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü için de “İslami İlimler mezunu olma” şartı istedi. Üniversite Tarih Bölümü ilanında şu şartları koydu: “İlahiyat mezunu olmak. İslam Tarihi yüksek lisansı yapıyor olmak. ALES sözelden 70 ve yabancı dil sınavından en az 50 puan almak veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından denk bir puan almış olmak.”

KARACİĞER NAKLİ YÜKSEK LİSANSINA DA AYNI İLAN

Geçtiğimiz ağustos ayında da İnönü Üniversitesi öğrenci kontenjanları ve başvuru kabul koşullarının yer aldığı listeye Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı için “İlahiyat fakültesi mezunu olmak” ibaresi koymuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Bu koşulu koymamızın amacı toplumu organ bağışı ile ilgili bilinçlendirmek ve organ bağışının önündeki yanlış bilgilerden kaynaklanan engelleri kaldırmak ve bilimsel çalışmalar yapmaktır” demişti.