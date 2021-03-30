Tarih yazan Yalıkavakspor koronavirüse elendi!

30 Mart 2021 Salı, 15:23

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyonluğa koşan Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le oynayacağı maç öncesi koronavirüs şokuyla sarsılırken, Avrupa Hentbol Federasyonu, Yalıkavak Spor Kulübü'nün pandemi krizi ile ilgili kararını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Yalıkavak Spor Kulübü, her iki maça da çıkamadığı için hükmen 10-0 ve 0-10 yenik sayıldı. Her türlü başvuru yapılmasına rağmen EHF, yarı final müsabakalarının ileri bir tarihte oynanmasına izin vermedi. EHF kararı ile birlikte Zagreb, yarı final oynamadan EHF Avrupa Kupası’nda finale çıktı.

Bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçı da kazanıp şampiyonluğa koşan, Avrupa'da yarı finale kadar 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet alıp 27 karşılaşmada 27 galibiyetle yoluna devam ederken koronavirüs kabusu yaşayan Bodrum temsilcisinde Antrenör Kıvanç Özcan, kendileri adına büyük şanssızlık olduğunu söyledi.

İlk etapta geçen hafta 4 oyuncu, 1 antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Yalıkavakspor'da PCR testi pozitif sonuçlanan oyuncu ve antrenör sayısının 15'e ulaştığını, 1 yöneticilerinin de virüse yakalandığını belirten Kıvanç Özcan, "Takımımız için her şey çok iyi giderken kötü bir dönem geçirdik. Şanssızlık oldu. Maalesef takım sporlarında virüs bulaşınca takım içinde yayılıyor. Sağlık en önemli öncelik ancak EHF'nin bu tip kararları yanlış aldığını düşünüyorum. Yarı finale kadar gelmişken final oynamaya hak kazanacak takım en azından 1 maç oynatılıp belirlenebilirdi. Maçımızı 1 hafta erteleyebilirlerdi ama yapmadılar. Daha önce Rocasa Gran Canaria'yla çeyrek finali rakipteki vakalar nedeniyle tek maç üzerinden oynamıştık. Artık lig ve kupada hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

İşte Yalıkavakspor resmi hesabından yapılan açıklamalar...