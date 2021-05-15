Tarihi Kemeraltı Çarşısı UNESCO yolunda: 'İkinci Beyler' model olacak

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kemeraltı’nı ayağa kaldırma hedefiyle tarihi çarşıda başlattığı altyapı çalışmaları ve sokak sağlıklaştırma projeleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Caddesi’ni dik kesen ve İkinci Beyler olarak da bilinen 848. Sokak’ı yaşanılabilirliğine katkı sağlayacak müdahale anlayışıyla baştan sona yeniledi. Başkan Soyer, “UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin kalbi Kemeraltı’nı hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

NELER YAPILDI?

İzmir Valiliği’nden yüzde 60 oranında katkı payı ödeneği de sağlanan projede, sokağın geçmişten günümüze aktarılabilmiş değerlerini ortaya çıkaracak, tarihi dokuya uyumsuz müdahalelerden arındırılmasını sağlayacak ve sokağın fiziksel durumunu ve mekânsal kalitesini yükseltecek çözümler geliştirildi.

Kemeraltı’nın tarihsel süreçte geçirdiği değişimin fiziksel izlerini taşıyan, 13 tescilli ve 13 tescilsiz olmak üzere 26 yapının bulunduğu sokakta, ilk olarak altyapı çalışmaları bitirildi. Hemen sonrasında cephe iyileştirme çalışmalarına başlayan Büyükşehir, sokakta bulunan dükkanlar için de tek tip pano uygulaması yaptı. Büyükşehir, sonraki aşamada ise zemin kaplamasını ve aydınlatma elamanlarını yeniledi. Projenin, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bütününde yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yenileme uygulamaları için model oluşturması hedefleniyor.