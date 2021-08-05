Tarihi Kemeraltı işletmelerine Selluka Belgesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Selluka törenine katıldı. Soyer yöresel lezzet, servis kalitesi, memnuniyet ve gastronomi kriterlerine göre Selluka Belgesi’ni almaya hak kazanan tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki lokanta ve ayaküstü lezzet noktaların sahiplerine plaketlerini verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde hayata geçirilen Selluka projesinin ödül töreni İzmir Ticaret Odası’nda yapıldı. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erdek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz katıldı. Törende Fahrettin Tunç (Tarihi Yudumla Şerbetçisi), Aziz Numani (Numan Pide), Musa Nadi Altun (İzbel Gıda A.Ş) ve Hakan Korkuter (Lagora Old Town Hotel Bazaar) ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elinden aldı.
“Selluka Belgesi ve Plaketi” 270 hektarlık alanı kapsayan Kemeraltı ve çevresindeki lokanta- restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmelere verildi. Yöresel lezzet, servis kalitesi, memnuniyet ve gastronomi kriterleri çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak, 1 Selluka, 2 Selluka ve 3 Selluka çiçeği bulunan plaketlere sahip oldu. Plaket alan işletmeler ise söyle:
Selluka Belgesi’ni alan işletmelerin çeşitli platformlarda ücretsiz tanıtımları yapılacak, turizm acenteleri ile anlaşılarak şehre gelecek yerli ve yabancı turistlerin bu işletmeleri ziyaret etmesi sağlanacak.
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