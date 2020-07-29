Tarihi TFF toplantısı başladı, gözler küme düşme kararında!

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:34

TFF'nin tarihi yönetim kurulu başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırılacak. Eğer TFF yönetimi onaylarsa Ankaragücü, Kayseri, Malatya ligde kalacak ve gelecek sezon 21 takımla oynanacak.

Toplantı sürüyor.





