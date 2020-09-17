Tarım Bakanlığı, direkleri, talimatla Emine Erdoğan’ın kuzeninden aldı, ortalık karıştı

17 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ihalesiz yapılan “çevre aydınlatma revizesi” kapsamındaki “ışıklı direk işinin”, Emine Erdoğan’ın kuzeni, iş insanı Veysel Baran’a ait olduğu iddia edilen 4A Pazarlama Şirketi’ne verildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 100 bin TL’lik ışıklı direklerin alım emrini doğrudan Bakan Bekir Pakdemirli’nin verdiği öğrenildi. Ancak söz konusu alım, bakanlıkta “işin usulsüz yapıldığı” gerekçesiyle kriz yarattı. Yine Pakdemirli’nin talimatıyla, bakanlıkta 5 daire başkanının “direk işinden” dolayı görevden alındığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Bakanlığın Eskişehir yolu üzerindeki kampusu için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca çevre aydınlatma revizesi için aydınlatma direği alım işi yapıldı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, doğrudan “Bakanlık makamı” talimatıyla geldiği öğrenilen iş için, 4A Pazarlama AŞ adres gösterildi. Adres gösterilen firmanın sahibinin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni, iş insanı Veysel Baran olduğu, bakanlık ile iş görüşmelerini taraf olarak Baran’ın yaptığı ancak resmiyette bir pozisyonunun olmadığı iddia edildi. Firmadan, 16 adet aydınlatma direği sipariş verilerek firmaya KDV dahil 98 bin TL para ödendi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya’nın, iş için ihale açmaması, doğrudan Bakan talimatı ile firmaya ödeme yapması dikkat çekti. Bakanlık koridorlarında ise Sarıkaya’nın işi yanlış usulle yaptığı, “direklerin daha ucuza alınabileceği” konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine, Bakanlıkta 40’tan fazla personelin ifadesi alındı. Ayrıca Sarıkaya ile birlikte, aynı dairenin alt birimlerinde görev yapan Mali Hizmetler Daire Başkanı Ramazan Ata, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanı Kurtuluş Mengüloğlu, Sosyal İşler Daire Başkanı Ünal Kaya, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Çatakçı geçen günlerde görevden alındı. Sarıkaya’nın yerine ise Özel Kalem Müdür Vekili Bülent Sezgin getirildi. Görevden almaların perde arkasında, direk işinin olduğu iddia edildi. Direk işinin, Bakan Pakdemirli’nin talimatıyla yapılmasına karşın, bürokratları yine Pakdemirli görevden aldı. Bakanlık koridorlarında, kararda Pakdemirli’ye yakın isim olan ve “gölge bakan” iddialarıyla gündeme gelen danışman Rıfat Tan Benadam’ın etkili olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Mengüloğlu önceki gün İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı’nın WhatsApp grubundan görevden alındığını bildirerek veda mesajı paylaştı. Mengüloğlu, önceki gün gruba gönderdiği mesajında “Yaklaşık iki saat önce görevime son verildiğini öğrendim, ayrılma yazımı da az önce tebellüğ ettim” dedi.

TAN BENADAM GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazetemiz Cumhuriyet, Rıfat Tan Benadam’ın bakanlıkta görevinin dışında faaliyetlerde bulunduğu, işleri kontrolünde tuttuğu, bakan adına bürokrat atamaları yaptığı ve Pakdemirli’nin elektronik imzasını daimi olarak taşıdığı iddialarını gündeme getirmişti. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da konuyu Meclis gündemine taşıyarak kürsüden “Kim bu gölge bakan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kim yönetiyor” diye konuşmuştu.