Tarım işçileri kazada yaşamını yitirdi
Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinden Erzincan-Sivas karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan yönetimindeki 24 AE 359 plakalı traktör, sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 DP 618 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve bağlı römork devrildi. Römorkta bulunan tarım işçileri yola savruldu. İşçilerden Rukiye Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Ayşe Kından da tedaviye alındığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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