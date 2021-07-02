Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu Dürdane Doğan yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Huzurkent Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 26 tarım işçisinin olduğu Ramazan A. yönetiminde 33 PD 481 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tarım işçilerinden Dürdane Doğan'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan A. ve 13 tarım işçisi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Doğan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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