Tarladan İstanbul'a yol maliyeti 900 TL

03 Haziran 2021 Perşembe, 15:35

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada tarlada "yok parasına" satılan sebze-meyvenin yurttaşa neden pahalıya satıldığını anlattı.

Çiftçi ürününü zararına satarken, vatandaşın pahalılıktan çıkma sebze-meyveye yöneldiğini hatırlatan ve burada bir terslik var diyen Güzelmansur, “Tarlada 1 lira olan pazarda, markette niye 10 lira… Aracılar suçlanıyor, halciler suçlanıyor, pazarcılar suçlanıyor. Ama asıl suçlu iktidardır, iktidarın yanlış politikalarıdır” dedi.

İŞTE SEBZE-MEYVE FİYATINA BİNDİRİLEN OTOYOL, KÖPRÜ, TÜNEL ÜCRETLERİ

Hatay’dan kamyona yüklenen soğana İstanbul haline varana kadar ödenen otoyol, tünel ve köprü ücretlerini anlatan Güzelmansur şunları söyledi:

“Seçim bölgem Hatay’da, bereketiyle ünlü Amik ovasında, soğan hasat zamanı.

Tarlada 35 kuruş olan soğanı vatandaş en az 2,5 liraya alıyor. Yani 8 katı fiyata alıyor. Neden?

Hatay’dan yola çıkan soğan yüklü bir TIR, İstanbul haline kadar,

İskenderun Ceyhan otoyolunda 12,5 TL

Pozantı otoyolunda 14,75 TL

Emirlik çıkışından sonraki otoyolda 32 TL

Yapmakla övündüğünüz Ankara çıkışına kadarki Niğde otoyolunda 380 TL

Ankara çıkışı Bolu arasında 85 TL

Bolu’dan İstanbul’a kadar 150,50 TL

Zorunlu olarak kullandığı Yavuz Sultan Selim köprüsüne 213,50 TL ödüyor.

Sadece otoyol, paralı yol, köprü maliyeti toplamda 900 TL.

Buna gidiş mazot parasını da ekleyelim. Hani geçen hafta ÖTV’sine yüzde 100 zam yapılan mazot… 1000 kilometrelik yolda tüketilen 400 litrelik mazot, add blue maliyeti 3.600 TL’ye çıktı.

Paralı yol, akaryakıt maliyeti toplamda 4.500 TL'ye geliyor.

İşte bu otoyol, köprü, tünel geçiş ücretleri, pahalı mazot, sebze-meyve fiyatını artıran en önemli kalemlerden biridir.”

SEBZE-MEYVE TAŞIYAN ARAÇLARDAN OTOYOL, KÖPRÜ ÜCRETİ ALINMASIN

Halktan, üreticiden yana yapılacak bir siyasi tercihle bu maliyetlerin sıfırlanabileceğini belirten CHP’li Güzelmansur şöyle devam etti:

“Sebze-meyve taşıyan araçların kullandığı mazot ÖTV’den muaf tutulabilir, çiftçinin mazotu ÖTV’den muaf tutulabilir. Bu vatandaştan yana, üreticiden yana bir siyasi tercih olur. İyi olur, hayırlı olur. Ancak 20 yıllık AKP iktidarının bugüne kadar vatandaştan yana, üreticiden yana böyle bir tercihi olmadı. Tercihini daha çok yandaştan yana, müteahhitten yana kullandı. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha tekrar ediyorum, sebze-meyve taşıyan araçlardan devlet ve müteahhitler otoyol, köprü, tünel geçiş ücreti almasın. Bu araçlar ve çiftçinin mazotu ÖTV’den muaf tutulsun.”