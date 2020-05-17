Tarlasında çapa yapan çiftçi, el bombası buldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ahmet Mermi (40), tarlasında çapa yaparken, patlamamış el bombası buldu.
İlçeye bağlı kırsal Çitli Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ahmet Mermi, çapa yaptığı esnada toprağın altında paslanmış sert bir cisim buldu. Üzerindeki toprağı temizlediğinde cismin bomba olduğunu fark eden Mermi, durumu jandarmaya bildirdi. Eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince incelemeye alındı.
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