Tartışmaların odağındaki WhatsApp’ta büyük hata!
Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp'ın kullanıcılarının özel mesajlarını Google ile paylaştığı ortaya çıktı.
Son günlerde yeni gizlilik politikası ile gündemde olan WhatsApp şimdi ise imza attığı bir hata ile adından söz ettiriyor.
İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu. Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor.
Bu hata aynı zamanda gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu. Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.
WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu. The Economic Times'ın haberine göre, WhatsApp söz konusu sorunun çözüldüğünü açıkladı.
Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti. Benzer sorunun bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı.
-NTV
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası