Tartışmalı ‘seks arkadaşlığı’ önerisi geri çekildi

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:06

Koronavirüs salgını dünyada toplumların kimi alışkanlıklarında değişikliklere neden olurken, Hollanda’da resmi makamlar tarafından yapılan ‘seks arkadaşlığı’ önerisi hayli tartışma yarattı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), halka yaptığı bilgilendirmede cinsel yaşam konusunda bazı önerilerde bulundu. RIVM’nin açıklamasında, “Düzenli olarak birlikte olduğunuz kişiyle cinsel ilişkiye girebilirsiniz” denirken, yalnız yaşayanlara ise dikkat çeken bir tavsiyede bulunuldu.

RIVM, fizik temas isteyen yalnız insanlara ‘seks arkadaşı’ veya ‘sarılma arkadaşı’ bulmalarını önerdi. Kurum, hastalıksız olmaları şartıyla, kişilerin aynı kişiyle ‘seks arkadaşı’ olabileceklerini belirtti ve “Ne kadar çok insan görürseniz Koronavirüsün yayılma şansı o kadar artar” dedi.

‘ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLIYOR’ ELEŞTİRİSİ

RIVM ayrıca “Eşiniz koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle izole edilmişse eşinizle seks yapmayın” uyarısında da bulundu.

Kurumun bu açıklaması sosyal medyada birbirinden çok farklı nedenlerle tepki çekti. Guardian’da yer alan habere göre, aralarında gazetecilerin de olduğu bazı Hollandalılar, bu önerinin ‘cinsel özgürlüğü kısıtladığını’ savunarak, “Fiziksel temas lüks değil, temel ihtiyaçtır. AIDS’ten bir şey öğrendiysek, o da seks yapmamanın bir seçenek olmadığıdır” şeklinde eleştiriler yaptı.



Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından RIVM, söz konusu açıklamayı internet sitesinden kaldırdı.

Açıklamanın güncellenen versiyonunda sadece ilişki kurulacak kişilerin anlaşması ve Koronavirüsün yayılma riskini en aza indirmesi önerildi.





Birgün