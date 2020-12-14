Taşdelen'den Bakan Koca'ya çağrı: 'Belediye işçileri de öncelikle aşı olmalı'

14 Aralık 2020 Pazartesi, 14:15

Taşdelen yaptığı açıklamada, Türkiye’de Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları, 65 yaş ve üstü yurttaşlar ile riskli grupların ardından belediye çalışanlarına da öncelikle uygulanması gerektiğini söyledi. Özellikle Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin cenazelerini taşıyan ve defneden, tıbbi ve katı atıkları toplayan belediye işçilerinin de risk altında olduğuna dikkat çeken Taşdelen, şunları kaydetti:

"Belediyelerin cenaze defin işleri yapan, riskli yerlerde dezenfekte çalışmalarını yapan, toplu taşıma ile her gün binlerce yurttaşımızı taşıyan, sosyal yardımları ev ev dağıtan, denetimlerde birçok riskli yere girmek zorunda kalan çalışanları da riskli gruplar arasına alınmalı. Belediye çalışanları pandemi dönemi boyunca tüm yurtta hayatın ve hizmetlerin aksamaması için sürekli görev başında olmuş, fedakarca çalışmışlardır. Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve riskli grupların ardından, belediye çalışanlarının da yaptıkları işin risk taşıması nedeniyle, öncelikli olarak aşı kapsamına alınmasını Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’na iletmek isterim."