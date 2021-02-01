Taşerondan kadroya geçen işçiler sayesinde artış 6 ayda 123 bin 311 oldu

01 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hazırlanan “İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri” yayımlandı. Taşerondan kadroya geçen işçilerin asıl işin girdiği işkolundaki sendikalara üye olabilmeleri ile birlikte sendikaların üye sayılarında “deprem” yaşandı.

Özellikle sağlık, büro-eğitim, belediye işyerlerinde büyük değişiklik gerçekleşti. Geçen temmuz ayına göre, toplam işçi sayısı 14 milyon 251 bin 655’ten 14 milyon 371 bin 96’ya çıktı. Toplam sendikalı işçi sayısı da 1 milyon 946 bin 165’ten 2 milyon 69 bin 476’ya yükseldi.

Sendikalaşma oranı da yüzde 13.66’dan yüzde 14.40’a çıktı. Üç büyük işçi konfederasyonunda sıralama ise yine değişmedi. En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olan Türk-İş’in üye sayısı 6 ayda 1 milyon 21 bin 952’den 1 milyon 131 bin 749’a çıktı.

Hak-İş’in üye sayısı 687 bin 790’dan 711 bin 295’e yükselirken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) üye sayısı da 190 bin 659’dan 193 bin 866’ya çıktı.

BELEDİYELERDE DEĞİŞİM

Belediyelerde örgütlü bulunan sendikaların üye sayılarında ise dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Bunda işkolu değişiklikleri de etkili oldu. En fazla üyesi bulunan sendika olan Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’in üye sayısı geçen temmuz ayına göre 309 bin 600’den 238 bin 666’ya indi. DİSK’e bağlı Genelİş’in üye sayısı ise aynı dönemde 109 bin 46’dan 114 bin 68’e çıktı.

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’in üye sayısı 106 bin 281’den 97 bin 760’a indi. Dikkat çeken artışın yaşandığı bir diğer işkolu ise “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu” oldu.

Türk-İş’e bağlı Tez-Koopİş’in üye sayısı 76 bin 766’dan, 107 bin 823’e yükseldi. İşkolundaki Türk-İş’e bağlı bir diğer sendika olan Koop-İş’in üye sayısı da 71 bin 594’ten 104 bin 308’e çıktı. Metal işkolunda Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nın üye sayısı 197 bin 299’dan 209 bin 529’a yükseldi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in üye sayısı da 29 bin 849’dan 30 bin 699’a çıktı. “İnşaat” işkolunda Türk-İş’e bağlı Yol-İş’in üye sayısı 45 bin 941’den 50 bin 301’e yükseldi.